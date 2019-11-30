السلطات السودانية تقرر حلّ حزب البشير

أقرت السلطات الانتقاليّة السودانيّة، قانونا ينصّ بحلّ "حزب المؤتمر الوطني"، الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول "عمر البشير" ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ.

وبموجب قانون أقرّه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، ، يُحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية، ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان.

وفي تغريدة على تويتر كتبها رئيس الوزراء الانتقالي "عبد الله حمدوك" قال فيها: قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة، مُشيرًا إلى أن القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب

كما ينصّ على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان، طبقا لما تقرّره اللجنة" التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

ويتضمّن القانون الذي أقرّ الخميس الماضي مادّة باسم "العزل السياسي"، تنصّ على أنّه لا يجوز لأيّ من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات" اعتبارا من تاريخه.

من جانبه استنكر حزب البشير القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية ليل الخميس، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.

وقال حزب "المؤتمر الوطني" في بيان مقتضب على صفحته في موقع "فيسبوك"يوم الجمعة، إنّ القانون يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبرا هذه الخطوة دليل "فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها.

واختتم البيان مُعتبرًا أن قرار حلّ الحزب "قرار طائش"، كما شدد على أنّ هذه الأعمال العدوانية لا تُسقط حقّ المؤتمر الوطني في ممارسة الحياة السياسية.