الأسرى المقطوعة رواتبهم يعلقون اضرابهم عن الماء

قرر الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم والمعتصمين في البيرة، تعليق إضرابهم عن الماء، استجابةً لمبادرتيْن إحداهما فصائلية والأخرى أطلقها أهالي الشهداء.

وحسب البيان، فقد تم تكليف الدكتور حنا ناصر بالتباحث مع الرئيس محمود عباس في محاولة إيجاد حلٍ لقضية الأسرى المحررين المضربين.

وأضاف البيان: نناشد المحررين المقطوعة رواتبهم بشرب الماء وتناول المدعمات حفاظًا على حياتهم، وصونًا للنسيج الوطني، وعلى أمل حل الأزمة خلال يومين على أبعد تقدير، ونعد بمتابعة قضيتهم حتى النهاية.

من جانبهم، أعلن الأسرى المضربون موافقتهم على المبادرة والاكتفاء بوقفة في ساحة بلدية البيرة بدلًا من السيرة، تقديرًا واحترامًا لمبادرة الفصائل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعائلات الشهداء والأسرى.

في السياق ذاته، ناشد الأسرى المضربون الجهات التي قدّمت المبادرة بأن تكون على قدر المسؤولية الوطنية، شاكرين الشخصيات المقدمة للمبادرة، ومؤكدين على استمرارهم في الإضراب عن الطعام.

يُجدر الإشارة إلى أن الأسر المحررون كانوا قد دخلوا إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 20 يومًا، ويعتصمون منذ 43 يومًا، بينما بدءوا إضرابهم عن الماء منذ 4 أيام في رام الله لمطالبة السلطة الفلسطينية بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة.