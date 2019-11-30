Responsive image

10º

30
نوفمبر

السبت

26º

30
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • متظاهرو ذي قار يتجمعون مجدداً في محاولة لاقتحام مبنى قيادة شرطة المحافظة وحرق للإطارات بمحيطها
     منذ 2 ساعة
  • إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع
     منذ 13 ساعة
  • إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع
     منذ 13 ساعة
  • الاحتلال يقصف نقطة للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة
     منذ 13 ساعة
  • التلفزيون العراقي: رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يقول إنه سيتقدم باستقالته إلى مجلس النواب
     منذ 20 ساعة
  • قناة العراقية: محافظ ذي قار علي الدخيل يعلن استقالته من منصبه احتجاجا على الأحداث الأخيرة وقتل متظاهرين في مدينة الناصرية.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

11:43 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الجزولي تعليقًا على حل حزب البشير.. مشروع هدفه استئصال الإسلام السياسي من المنطقة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 84
الجزولي تعليقًا على حل حزب البشير.. مشروع هدفه استئصال الإسلام السياسي من المنطقة

علق الدكتور "محمد علي الجزولي" رئيس حزب دولة القانون، على قرار حل حزب "المؤتمر الوطني"، مُحذرًا من انجرار البلاد إلى حرب أهلية.

وفي تصريحات للجزولي مع فرانس برس يوم أمس الجمعة، اعتبر السياسي السوداني أنّ حلّ الحزب يصبّ في إطار مشروع يرمي إلى إقصاء الإسلام من جميع جوانب الدولة وتمزيق البلاد إلى دول.

كما أوضح الجزولي أنّ القرار الجائر التعسّفي الاستبدادي الذي قضى بحلّ حزب المؤتمر الوطني، هو جزء من مشروع إقليمي هدفه استئصال الإسلام السياسي من المنطقة.

وفي  الختام أكد الجزولي على أنّ الحركة الإسلامية في السودان لن تتوسّل العنف للتصدّي لهذا المشروع، مُشيرًا إلى اعتزام استخدام جميع الوسائل السلمية من الاعتصامات والعصيانات والتظاهر والخروج إلى الشارع.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers