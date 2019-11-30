الجزولي تعليقًا على حل حزب البشير.. مشروع هدفه استئصال الإسلام السياسي من المنطقة

علق الدكتور "محمد علي الجزولي" رئيس حزب دولة القانون، على قرار حل حزب "المؤتمر الوطني"، مُحذرًا من انجرار البلاد إلى حرب أهلية.

وفي تصريحات للجزولي مع فرانس برس يوم أمس الجمعة، اعتبر السياسي السوداني أنّ حلّ الحزب يصبّ في إطار مشروع يرمي إلى إقصاء الإسلام من جميع جوانب الدولة وتمزيق البلاد إلى دول.

كما أوضح الجزولي أنّ القرار الجائر التعسّفي الاستبدادي الذي قضى بحلّ حزب المؤتمر الوطني، هو جزء من مشروع إقليمي هدفه استئصال الإسلام السياسي من المنطقة.

وفي الختام أكد الجزولي على أنّ الحركة الإسلامية في السودان لن تتوسّل العنف للتصدّي لهذا المشروع، مُشيرًا إلى اعتزام استخدام جميع الوسائل السلمية من الاعتصامات والعصيانات والتظاهر والخروج إلى الشارع.