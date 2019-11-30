Responsive image

10º

30
نوفمبر

السبت

26º

30
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • متظاهرو ذي قار يتجمعون مجدداً في محاولة لاقتحام مبنى قيادة شرطة المحافظة وحرق للإطارات بمحيطها
     منذ 2 ساعة
  • إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع
     منذ 13 ساعة
  • إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع
     منذ 13 ساعة
  • الاحتلال يقصف نقطة للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة
     منذ 13 ساعة
  • التلفزيون العراقي: رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يقول إنه سيتقدم باستقالته إلى مجلس النواب
     منذ 20 ساعة
  • قناة العراقية: محافظ ذي قار علي الدخيل يعلن استقالته من منصبه احتجاجا على الأحداث الأخيرة وقتل متظاهرين في مدينة الناصرية.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

11:43 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اكتتاب أرامكو.. 4.9 مليون فرد ضخوا 12.6 مليار دولار

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 69
اكتتاب أرامكو.. 4.9 مليون فرد ضخوا 12.6 مليار دولار

بلغت حصيلة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية 12.64 مليار دولار.
 
وقالت شركة "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب إن نحو 4.9 مليون شخص اشتروا 1.48 مليار سهم مقابل 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) من أسهم الشركة المطروحة؛ حيث ضخوا 15.43 مليار ريال فوق المبلغ المطلوب لتغطية كاملة في اكتتاب الأفراد الذي انتهي الجمعة.
 
وأوضحت الشركة أن طلبات المستثمرين من الشركات فبلغت 118.86 مليار ريال (31.696 مليار دولار) خلال الـ 12 يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر اكتتاب الشركات الذي يتواصل حتى 4 ديسمبر المقبل.

وبحسب إحصائية "سامبا كابيتال"، فقد بلغت طلبات الشراء من الأفراد والشركات معا، 44.34 مليار دولار ليصبح أكبر طرح عام أولي في العالم؛ بعدما تجاوز بكثير الرقم المسجل لصالح شركة "علي بابا" الصينية في 2014؛ حيث جمعت آنذاك 25 مليار دولار.
 
وفي 17 نوفمبر الجاري، بدأت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات (مليارا سهم).

ويرى مراقبون أن الهجوم على "أرامكو" منتصف سبتمبر الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف المستثمرين العالميين إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers