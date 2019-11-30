اكتتاب أرامكو.. 4.9 مليون فرد ضخوا 12.6 مليار دولار

بلغت حصيلة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية 12.64 مليار دولار.



وقالت شركة "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب إن نحو 4.9 مليون شخص اشتروا 1.48 مليار سهم مقابل 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) من أسهم الشركة المطروحة؛ حيث ضخوا 15.43 مليار ريال فوق المبلغ المطلوب لتغطية كاملة في اكتتاب الأفراد الذي انتهي الجمعة.



وأوضحت الشركة أن طلبات المستثمرين من الشركات فبلغت 118.86 مليار ريال (31.696 مليار دولار) خلال الـ 12 يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر اكتتاب الشركات الذي يتواصل حتى 4 ديسمبر المقبل.

وبحسب إحصائية "سامبا كابيتال"، فقد بلغت طلبات الشراء من الأفراد والشركات معا، 44.34 مليار دولار ليصبح أكبر طرح عام أولي في العالم؛ بعدما تجاوز بكثير الرقم المسجل لصالح شركة "علي بابا" الصينية في 2014؛ حيث جمعت آنذاك 25 مليار دولار.



وفي 17 نوفمبر الجاري، بدأت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات (مليارا سهم).

ويرى مراقبون أن الهجوم على "أرامكو" منتصف سبتمبر الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف المستثمرين العالميين إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

​