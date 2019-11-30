لليوم الـ45.. استمرار التظاهرات في مدن لبنان

يواصل المتظاهرون اللبنانيون اليوم السبت احتجاجاتهم لليوم الـ 45، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي والسياسي، حيث شرع المحتجون بتنظيم تظاهرة تنطلق من منطقة فردان إلى ساحة الشهداء بعد الظهر.

وحسب سكاي نيوز، فقد تظاهر محتجون أمام شركة الكهرباء في طرابلس، مطالبين بخروج الموظفين من المبنى لإقفال أبوابه.

وفي زحلة في البقاع، تظاهر ناشطون أمام مصرف لبنان احتجاجا على سياسته النقدية.

فيما نظمت سيدات وأمهات تظاهرة تحت عنوان "الجار قبل الدار" في منطقتي "الخندق الغميق" و"الرينغ" في بيروت، في تحرك رافض للهجوم الذي نفذه عناصر من الخندق، وهم من مناصري حركة أمل وحزب الله، على المتظاهرين في منطقة الرينغ.

وأكد المحتجون إن تحركاتهم لن تتوقف، خصوصا بعد تعثر الوضع الاقتصادي ومع عدم دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة، خلفا لحكومة سعد الحريري المستقيلة منذ أواخر أكتوبر الماضي.