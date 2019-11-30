غزة تُشييع جثمان الشهيد الشاب "فهد الأسطل"

شيعت الفلسطينيون اليوم السبت، الشهيد الشاب "فهد الأسطل" البالغ من العمر 16 عاما، الذي قتل برصاص الاحتلال الصهيوني يوم امس الجمعة، شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد انطلق موكب تشييع الأسطل من مجمع ناصر الطبي، حتى منزله بمدينة خانيونس، وهتف المشيعون بشعارات غاضبة تطالب الفصائل الفلسطينية بالرد "على جريمة قتل الطفل".

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد "أهل السنة" بمدينة خانيونس، قبل مواراته الثرى في مقبرة عائلته.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء أمس الجمعة استشهاد "الأسطل" وإصابة خمسة شبان، برصاص جيش الاحتلال أثناء مشاركتهم بمظاهرة قرب السياج الأمني شرق خانيونس، رغم تأجيل الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار مسيرة الجمعة بسبب الظروف الأمنية.

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