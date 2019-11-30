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مظاهرة للمطالبة بالعدالة ومحاكمة رموز النظام السابق

منذ 29 دقيقة
عدد القراءات: 99
مظاهرة للمطالبة بالعدالة ومحاكمة رموز النظام السابق

تجمهر آلاف المحتجين السودانيين، السبت، أمام مجلس الوزراء في الخرطوم و مناطق عدة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن يشقوا طريقهم نحو مجلس الوزراء، للمطالبة بحل فوري لقضية مفقودي فض الاعتصام قبل شهور ، ومحاكمة رنوز النظام السابق.

ووقعت حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران الماضي أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وقتل خلالها 128 شخصا، فيما تحدثت لجنة طبية أخرى عن سقوط أكثر من 260 قتيل.

وأفاد مراسل الأناضول أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية ورددوا هتافات لتحقيق العدالة.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري الانتقالي (آنذاك) المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.

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