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محلل صهيوني: التحدي في قطاع غزة يتطلب إدارة وقيادة ذكية

منذ 7 دقيقة
عدد القراءات: 44
محلل صهيوني: التحدي في قطاع غزة يتطلب إدارة وقيادة ذكية

ذكر المحلل العسكري بموقع "والاه" العبري، أمير بوخبوط، أن التحدي في قطاع غزة يتطلب إدارة وقيادة ذكية.

وأضاف بوخبوط، أن "من يتعامل وفق ذلك مع الأحداث التكتيكية التي لها آثار إستراتيجية، يجب أن يكون قليل الثرثرة والتصريحات والتهديدات، وأفعاله أكثر شدة وحكمة وذكاء".
وكان الجيش الإسرائيلي، قصف عدة أهداف تتبع لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مجمع أشكول الاستيطاني شرقي خان يونس.

يشار إلى أن إطلاق القذيفة الصاروخية جاء ردًا على قتل القناصة الإسرائيليين طفلًا فلسطينيًا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

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