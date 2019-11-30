مصدر: اليونان تطرد سفير "الوفاق" بعد الاتفاق الليبي التركي

قال مصدر دبلوماسي ليبي، إن وزارة الخارجية اليونانية استدعت السفير الليبي في أثينا، احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا حول الصلاحيات البحرية وامهلته حتى الخميس القادم، لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع أنقرة. بحسب ما أورده موقع "بوابة الوسط".



وكانت الخارجية اليونانية قالت، إن "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".



واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الليبي فايز السراج وقعا الخميس اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري وأخرى حول السيادة البحرية (ترسيم الحدود البحرية)، على غرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص عام 2014.