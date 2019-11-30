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لليوم الـ23.. الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يواصلون إضرابهم عن الطعام

منذ 17 دقيقة
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لليوم الـ23.. الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 23 والاعتصام وسط مدينة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 44 على التوالي.

ويطالب المحررون من خلال اعتصامهم صرف رواتبهم المقطوعة منذ ثلاثة عشر عاما، من قبل السلطة الفلسطينية.

وهاجمت الأجهزة الأمنية هاجمت قبل أيام خيمة المحررين وشردتهم من المكان بعد أن هدمت خيامهم وسرقت معداتهم.

وأعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم مساء أمس الجمعة وقف إضرابهم عن الماء بعد 3 أيام استجابة لمبادرة طرحتها القوى والهيئات الحقوقية والنقابية بوقف الإضراب عن الماء والاستمرار في الاعتصام والإضراب عن الطعام.

وطرحت القوى والهيئات الحقوقية والنقابية خلال مؤتمر صحفي عقد عند مكان اعتصام المحررين في مركز البيرة الثقافي مبادرة أعلنت فيها عن تكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالتباحث مع الرئيس محمود عباس بشأن قضية حقوق المُحررين.

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