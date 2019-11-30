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رئيس الحكومة العراقية يسلم استقالته إلى البرلمان

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 123
رئيس الحكومة العراقية يسلم استقالته إلى البرلمان

قال مصدر إعلامي بالبرلمان العراقي ، أن  رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، السبت، سلم كتاب استقالته رسمياً إلى مجلس النواب (البرلمان).
 ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الأحد، للبت في طلب الاستقالة وكذلك مناقشة أعمال العنف في محافظة ذي قار.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن "كتاب الاستقالة الموقع من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصل البرلمان".


وكان عبد المهدي قد أعلن الجمعة، نيته تقديم استقالته إلى البرلمان دون تحديد وقت معين.

وجاء هذا الإعلان تحت ضغوط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.

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