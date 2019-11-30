Responsive image

15º

30
نوفمبر

السبت

26º

30
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • معلومات عن وقوع إصابات نتيجة الانفجار في قرية عين العروس بريف الرقة الشمالي
     منذ 4 ساعة
  • انفجار سيارة مفخخة في قرية عين العروس جنوب تل ابيض بريف الرقة الشمالي
     منذ 4 ساعة
  • ظهور أحمد شاكر الصحفي في روز اليوسف، بنيابة أمن الدولة علي ذمة القضية 488 لسنة 2019، ووجهت له النيابة أتهام بمشاركة جاعة إرهابية ونشر أخبار كاذبه
     منذ 5 ساعة
  • رئيس غرف العدل الدولية توبي كادمان يقول إن عبدالله مرسي أعرب له عن قلقه على حياته بعد اتهامه للداخلية بقتل والده وذلك قبل وفاته بأسبوعين
     منذ 5 ساعة
  • عاجل إحالة المقاول والفنان محمد علي للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي
     منذ 5 ساعة
  • مد اجل الحكم في القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفه باسم النائب العام المساعد لجلسة ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

11:43 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"الوفاق" تتصدى لمحاولة حفتر دخول غريان..

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 104
"الوفاق" تتصدى لمحاولة حفتر دخول غريان..

صدت قوة حماية غريان الخميس محاولة من قوات حفتر للدخول إلى منطقة الهيرة، وكبدتها خسائر كبيرة، بحسب مصدر عسكري تحدث لـ"عربي21".

 
ورغم إعلان قوات حفتر سيطرتها على الهيرة، إلا أن المصدر نفى ذلك، مؤكدا أن قوات حفتر تتمركز في مناطق مفتوحة قريبة من الهيرة، وتنفذ بين الفينة والأخرى عمليات التفاف للدخول إلى قلب المنطقة، لكنها فشلت في ذلك تحت ضربات قوة حماية غريان، والتشكيلات العسكرية الأخرى التابعة لحكومة الوفاق.
تحاول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إعادة السيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية، بعد أن كانت قد خسرتها في معارك ضارية مع قوات الوفاق مؤخرا، حيث شنت الخميس هجوما على منطقة الهيرة.


وغريان كانت تمثل أهم المناطق لقوات حفتر، وبها كانت غرفة العمليات المركزية التابعة له، ومنها كانت تنطلق معظم الهجمات على العاصمة الليبية طرابلس، وبخسارتها يكون حفتر قد فقد أهم منطقة استراتيجية مثلت مركزا مهما في عملياته المتواصلة على العاصمة.


وتعد "الهيرة" ذات موقع استراتيجي، حيث تربط بين منطقة العزيزية ومدينة غريان، وتعد طريقا رئيسيا يربط بين الشمال والغرب الليبي، ومنها كانت تعبر التعزيزات العسكرية لقوات حفتر التي تواصل الهجوم على طرابلس.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers