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المئات في مسير مناهضة للعنف ضد المرأة بتونس

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 86
المئات في مسير مناهضة للعنف ضد المرأة بتونس

شارك مئات التونسيين، السبت، في مسيرة انطلقت وسط العاصمة تونس لمناهضة العنف ضد المرأة.

المسيرة التي نظمها ائتلاف من القوى المدنية والسياسية والثقافية في تونس، انطلقت من باب بحر مرورا بالمسرح البلدي في اتجاه ساحة 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وبحسب مراسلة الأناضول، بدأت المسيرة صامتة ثم تخللها قرع على الأواني المنزلية، ورفع شعارات موحدة منددة بالعُنف والتحرش ضد المرأة.

وتمثلت أبرز الشعارات في "العنف نقمة والسكات مضرة" و"لا عنف بعد اليوم".

وهذه هي المسيرة الختامية، في إطار سلسلة فعاليات شهدتها تونس منذ 25 نوفمبر/شرين الثاني الجاري بالتزامن مع "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".

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