بالفيديو: زوجان يقتلان طفلهما بوحشية بالمغرب

قام زوجان مغربيان، بقتل ابنهما بطريقة وحشية وبشعة، في أحدث جريمة قتل تشهدها مدينة العرائش في المغرب.

وبدأت التحقيقات في جريمة القتل التي وقعت قبل أيام في المغرب، راح ضحيتها طفل صغير، تم تقطيع جثته بوحشية.

وبحسب الشرطة القضائية، فقد وجه الاتهام إلى زوجة الأب بقيامها بقتل الطفل (7 أعوام)، داخل منزلها باستخدام سكين، ومحاولة التخلص من الجثة.

وأشارت التحريات حتى الآن، إلى إمكانية ضلوع الأب في العمل الإجرامي.

وتم اعتقال الزوجين على ذمة التحقيق، الذي تشرف عليه النيابة العامة المغربية.

وفي التفاصيل، وجدت القوى الأمنية المغربية أجزاء من جسد الطفل في مكب للنفايات، واستطاعت التعرف عليها.

واستطاع الأمن أن يحدد تبعية الطفل، فيما وجدت أجزاء أخرى من جسده داخل براد العائلة، وقد تم تجميدها.