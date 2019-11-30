Responsive image

16º

30
نوفمبر

السبت

26º

30
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • معلومات عن وقوع إصابات نتيجة الانفجار في قرية عين العروس بريف الرقة الشمالي
     منذ 4 ساعة
  • انفجار سيارة مفخخة في قرية عين العروس جنوب تل ابيض بريف الرقة الشمالي
     منذ 4 ساعة
  • ظهور أحمد شاكر الصحفي في روز اليوسف، بنيابة أمن الدولة علي ذمة القضية 488 لسنة 2019، ووجهت له النيابة أتهام بمشاركة جاعة إرهابية ونشر أخبار كاذبه
     منذ 5 ساعة
  • رئيس غرف العدل الدولية توبي كادمان يقول إن عبدالله مرسي أعرب له عن قلقه على حياته بعد اتهامه للداخلية بقتل والده وذلك قبل وفاته بأسبوعين
     منذ 5 ساعة
  • عاجل إحالة المقاول والفنان محمد علي للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي
     منذ 5 ساعة
  • مد اجل الحكم في القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفه باسم النائب العام المساعد لجلسة ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

11:43 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو: زوجان يقتلان طفلهما بوحشية بالمغرب

منذ 15 دقيقة
عدد القراءات: 70
بالفيديو: زوجان يقتلان طفلهما بوحشية بالمغرب

 

قام زوجان مغربيان، بقتل ابنهما بطريقة وحشية وبشعة، في أحدث جريمة قتل تشهدها مدينة العرائش في المغرب.

وبدأت التحقيقات في جريمة القتل التي وقعت قبل أيام في المغرب، راح ضحيتها طفل صغير، تم تقطيع جثته بوحشية.

وبحسب الشرطة القضائية، فقد وجه الاتهام إلى زوجة الأب بقيامها بقتل الطفل (7 أعوام)، داخل منزلها باستخدام سكين، ومحاولة التخلص من الجثة.

وأشارت التحريات حتى الآن، إلى إمكانية ضلوع الأب في العمل الإجرامي.

وتم اعتقال الزوجين على ذمة التحقيق، الذي تشرف عليه النيابة العامة المغربية.

وفي التفاصيل، وجدت القوى الأمنية المغربية أجزاء من جسد الطفل في مكب للنفايات، واستطاعت التعرف عليها.

واستطاع الأمن أن يحدد تبعية الطفل، فيما وجدت أجزاء أخرى من جسده داخل براد العائلة، وقد تم تجميدها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers