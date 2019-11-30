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مقتل قائد قوة حماية الجنوب الليبي بغارة لطيران أجنبي

منذ حوالى ساعة
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مقتل قائد قوة حماية الجنوب الليبي بغارة لطيران أجنبي

أكدت مصادر أمنية من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، للجزيرة  مقتل قائدها العسكري العام حسن موسى التباوي في غارة جوية لطائرة فرنسية من دون طيار، داعم لخليفة حفتر، استهدف موكبه ببلدة أم الأرانب جنوبي ليبيا .
ويعتبر موسى من أبرز القادة العسكريين لقبائل التبو الليبية، وأبرز قادة الثوار المدنيين المناوئين لحفتر في الجنوب الليبي.

وأمس الجمعة قُتل مدنيون من قبائل التبو في غارة نفذها طيران حفتر على بلدة أم الأرانب جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن الغارة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت حي الشركة الصينية في البلدة التي تقع جنوب مدينة سبها.

وأضافت المصادر أن بين القتلى سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة و15 عاما، مشيرة إلى أن أغلب سكان الحي المستهدف نازحون من مناطق في الجنوب الليبي.

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