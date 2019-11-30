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بعد تقديم استقالته.. عبد المهدي: "على البرلمان اختيار البديل سريعًا"

منذ 7 دقيقة
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بعد تقديم استقالته.. عبد المهدي: "على البرلمان اختيار البديل سريعًا"

دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي،  في كلمة مسجلة نشرها _بعد تسليم مجلس النواب طلبا رسميا للاستقالة من منصب رئيس الوزراء _برلمان بلاده إلى اختيار بديل له في رئاسة الحكومة بشكل سريع، مشيرا إلى أن تركه هذا المنصب مهم لحل الأزمة في البلاد.

وقال عبد المهدي،: "الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".

وطلب عبد المهدي من مجلس النواب قبول استقالته نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا: "أرجو من البرلمان اختيار بديل لي سريعا".

وأردف: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية... وعليها أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن".

وأعلن عبد المهدي، الجمعة الماضي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن ، لراح ضحيتها نحو  500 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين.

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