انتحار طالب من أعلى "برج القاهرة"

انتحر طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان، السبت، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة ، ولك بعد عدة انتحارات مؤخرا في مترو الانفاق نتيجة الظروف الاقتصادية والازمات.

وافاد شهود عيان قولهم إن أحد أصدقاء الطالب كان برفقته، ولم يستطع إقناعه بالعدول عن قراره، مؤكدا أنه كان يمر بظروف نفسيه صعبة (لم يوضحها)، وهو ما دفعه للانتحار.

وتأتي تلك الواقعة بعد عدة حالات انتحار وقعت بمحطات مترو الأنفاق، في الآونة الأخيرة، وفق تقارير محلية.

كما أن واقعة اليوم، ليست الأولى لانتحار شخص من أعلى برج القاهرة في السنوات الأخيرة؛ إذ انتحر ثلاثة شباب من المكان ذاته لأسباب أسرية ونفسية أعوام 2012 و2015 و2018.

وفي أبريل/ نيسان 2018، كشفت دراسة لوزارة الصحة المصرية أجريت على عينة من 10 آلاف و648 طالبًا وطالبة، تراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، أن 21.5 بالمائة من طلاب المرحلة الثانوية (تعليم قبل الجامعي) في مصر يفكرون في الانتحار.

ومن وقت إلى آخر تشهد مصر محاولات انتحار، ينجح بعضها، لأسباب اقتصادية