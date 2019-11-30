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مصرع سيدة تحت عجلات القطار

منذ 35 دقيقة
عدد القراءات: 67
مصرع سيدة تحت عجلات القطار

لقيت ربة منزل مصرعها أسفل عجلات قطار الركاب دسوق دمنهور، صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان.

 
تم نقل الجثة مشرحة مستشفى دمنهور واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من  مامور قسم شرطة  السكة الحديد بدمنهور باصطدام قطار الركاب دسوق دمنهور باحدى السيدات مما تسبب فى وفاتها فى الحال بمزلقان بنى هلال بدائرة مركز دمنهور.


وتبين مصرع وفاء ابراهيم بيبرس ٤٠ سنه  ربة منزل ومقيمة عزبة كشك - بني هلال، وتم نقل الجثة بمعرفة الشرطة والاسعاف لمشرحة مستشفى دمنهور وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق

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