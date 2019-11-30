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9 محافظات تعلن الحداد على قتلى احتجاجات النجف وذي قار

منذ حوالى ساعة
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9 محافظات تعلن الحداد على قتلى احتجاجات النجف وذي قار

أعلنت تسع محافظات عراقية وسط وجنوبي البلاد، الحداد على أرواح قتلى التظاهرات المناهضة للحكومة، الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين، في محافظتي النجف وذي قار (جنوب).

والسبت، انضمت سبع محافظات إلى النجف وذي قار بإعلان الحداد على أرواح الضحايا وتعطيل الدوام الرسمي لفترات تتراوح بين يوم إلى يومين.

حيث أعلنت محافظات المثنى، والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، وكربلاء، والبصرة، الحداد لثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات.

وقررت الحكومات المحلية في المحافظات السابقة تعطيل الدوام الرسمي الأحد باستثناء محافظة المثنى التي قررت تعطيل الدوام يومي الأحد والاثنين.

والجمعة، أعلنت النجف وذي قار الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا من أبناء المحافظتين.

وقتل 70 متظاهراً خلال الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل ذات الاسم) والناصرية مركز محافظة ذي قار على يد قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

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