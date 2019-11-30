الحوثيون يعلنون أسقاط "أباتشي" سعودية

نشرت جماعة "الحوثي"، السبت، مقطعا مصورا لما قالت إنه "مشاهد إسقاط مروحية أباتشي سعودية" في منطقة عسير جنوب غربي المملكة.

وبث الإعلام الحربي التابع للحوثيين على عدة منصات إلكترونية تابعة للجماعة، مشاهد لإطلاق صاروخ قالوا إنه من نوع "أرض- جو" على مروحية أباتشي سعودية كانت تحلق في سماء منطقة "عسير".

فيما لم يصدر نفي أو تأكيد من الجانب السعودي لهذا النبأ حتى الساعة 17:30 (ت.غ).

وظهرت المروحية في الفيديو المصور والنيران تشتعل فيها قبل أن تسقط بين الجبال.

وقالت الجماعة إن المروحية التي تم إسقاطها من نوع (64E-AH)، من صناعة شركة بوينغ الأمريكية، وسعرها 65 مليون دولار.