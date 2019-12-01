انتحار طالب بهندسة حلوان من أعلى برج القاهرة

شهدت منطقة الزمالك في القاهرة، مساء أمس السبت، انتحار طالب بهندسة حلوان بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا ليسقط جثة هامدة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارا بانتحار طالب بهندسة حلوان، بعد أن ألقى نفسه من أعلى برج الجزيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحثي لمعرفة التفاصيل، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

انتحار طالب بهندسة حلوان

وتبين من التحريات انتحار طالب بهندسة حلوان يدعى نادر محمد جميل، وبحسب أقوال العاملين بالبرج، صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط مضرجا في دمائه، ويلقى مصرعه في الحال.

وأدلى صديق الشاب بأقواله، إذ أكد أن الشاب يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه أبلغه قبل أيام على نيته في الانتحار، وأنه خرج معه للتنزه لمحاولة إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من البرج.

وعاينت النيابة العامة جثة الطالب، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، لتشريحها والتصريح بدفنها واستمعت إلى شهود العيان وبدأت في اتخاذ إجراءات التحقيق.

وتزايدت حالات الانتحار في مصر مؤخرا بشكل غير مسبوق، وكانت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى قد شهدت الخميس الماضي، واقعة انتحار شاب، 16 عاما، بواسطة حبل داخل منزله، لمروره بأزمة نفسية.

وقالت مصادر طبية: إن شابا يدعى “محمد عبدالعظيم شحاتة” 16 سنة، مقيم بقرية محلة أبو علي أقدم على الانتحار، لمروره بحالة نفسية سيئة.

وأعلنت مديرية أمن أسيوط، في سبتمبر الماضي، انتحار مدير شركة بترول، بإلقاء نفسه من مسكنه في الطابق الـ12 بأحد الأبراج السكنية.

فيما قام شخص ببث حادثة انتحاره مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوضحت التحريات، أن شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيقه يحضرون لمنزله عقب مشاهدتهم بثا مباشرا لواقعة الانتحار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهر خلاله الشاب يقوم بالانتحار بواسطة حبل بغرفة النوم.