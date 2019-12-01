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اغتيال عالم عراقي بعد كشفه معلومات خطرة عن الغاز المستخدم ضد المتظاهرين

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 69
اغتيال عالم عراقي بعد كشفه معلومات خطرة عن الغاز المستخدم ضد المتظاهرين

قالت وسائل إعلام وناشطون عراقيون، إن عالم الكيمياء والبروفيسور بجامعة بابل، جليل الخفاجي توفي في ظروف غامضة، بعد الكشف عن معلومات حول طبيعة الغاز الذي تستخدمه القوات العراقية لقمع المظاهرات التي تشهدا البلاد منذ أسابيع.

وكان الخفاجى كشف عبر صفحته على موقع في 16 نوفمبر الماضي في أوج اشتعال الاحتجاجات ضد الفساد المستشري في العراق، أن "الغاز المسيل للدموع ( غاز الخردل ) Mustard Gas انه ليس غاز بل سائل ذو درجة غليان عاليه . تركيبه الكيميائي ClCH2CH2 )2S ) اي ثايو أيثر حاوي على الكلور والكبريت كعناصر متحده مع الهيدروكاربون".

وتابع: "أستخدم في الحرب العالميه الاولى كغاز سام . سمي بالخردل لأنه يملك رائحة شبيه بالخردل . صمم عندما ينتشر كغيمه من الرذاذ يبقى بالهواء لبعض الوقت هو يخترق البشره بسهوله منتجا أكياس صغيره منتفخه حاويه على سائل الغاز . عند استنشاقه يتأثر القلب وأجزاء اخرى في الجسم".

واستدرك: "لذا يستخدم بتراكيز قليله في مقذوفات الغاز المسيل للدموع . بينما الان يستخدم في ساحة التحرير بتراكيز خطره قاتله . من موسوعة الغازات".

والخفاجى (77 عامًا) هو أحد أبرز علماء الكيمياء في الشرق الأوسط والعالم، وحصل على تسع براءات اختراع داخل وخارج العراق منها استخدام الماء الطبيعي بدلاً من الغاز الطبيعي في صناعة الحديد.

وفي عام 2011 تم اختياره كأحد خمسة أشخاص مهمين جدًا في الكيمياء من قبل رودكس للتكنولوجيات الكندية. لقبه ماركوس (هو از هو) الأمريكي بقمة المهنية بالعالم لعام 2019، حيث فاز الدكتور جليل الخفاجي بالمرتبة الأولى من بين علماء العالم في بحوث الحديد والصلب في الولايات المتحدة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلًا وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب إحصاء استنادا إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

 

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