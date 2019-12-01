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وفد صهيوني بدبي للاطلاع على استعدادات "إكسبو 2020"

منذ حوالى ساعة
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وفد صهيوني بدبي للاطلاع على استعدادات "إكسبو 2020"

ذكرت وزارة الخارجيةبالكيان الصهيوني، الأحد،عبر صفحتها باللغة العربية على فيسبوك، أن وفدا رسميا من الاحتلال يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020" ، مما يعكس تزايد وتيرة التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

وحسب بيان للوزارة  فإن "الاجتماع (بدء أمس السبت وينتهي اليوم) يهدف الى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيدا لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه إسرائيل".

وسبق أن أعلن الاحتلال، أنه سيشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات العربية المتحدة.


وقال نتنياهو في تصريح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

وأضاف "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".

ولم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، سلطنة عمّان، فيما سبق أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود علاقات "سرية" مع عدة دول عربية.

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