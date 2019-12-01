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خطيب الأقصى يشيد بخطاب أردوغان "التاريخي" بالأمم المتحدة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 148
خطيب الأقصى يشيد بخطاب أردوغان "التاريخي" بالأمم المتحدة

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس السابق، مساء السبت،  خلال أمسية نظمت في مدينة إسبرطة التركية ، أن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "خطاب تاريخي مُهم يردّده أهل فلسطين دائماً".

وأضاف صبري أن "الحملة العسكرية المُباركة للجيش التركي في شمال سوريا استبشر بها الفلسطينيون، واعتبروها مقدّمة لتحرير بلادهم".

ودع الشيخ صبري الأتراك لزيارات متكرّرة لمدينة القدس وللمسجد الأقصى لتثبيت وجود المسلمين هناك، مؤكّداً "أن المسجد الأقصى ومسرى النبي أمانة في أعناقكم، ونحن نعقد الآمال على تركيا الشقيقة في تحرير بيت المقدس".

ونظّمت جمعية "براق" أمسية بعنوان "ليلة القدس" في مدينة إسبرطة وسط تركيا، شارك فيها سياسيون ومفكرون وحشد من المهتمين، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

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