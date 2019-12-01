مقتل 3 وإصابة 4 في انهيار داخل كنيسة أثرية بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، الأحد، جراء انهيار حائط بكنيسة أثرية بالمنيا

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، بولس حليم في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأحد، إن الحائط الغربي بالكنيسة الأثرية لدير بمحافظة المنيا انهيار صباح اليوم، مما أدى لوفاة 3 وإصابة 4 آخرين.

وأضاف: "تجرى الآن أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث".

وتابع: "تنعي الكنيسة الأرثوذكسية أبناءها الذين أودى الحادث بحياتهم وتدعو بالشفاء للمصابين".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن الحادث.