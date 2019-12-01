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غداً.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة “شبين الكوم”

منذ دقيقة
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غداً.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة “شبين الكوم”

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى بيان لها اليوم الأحد، عن انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بقرى “كفر المصيلحه وميت خاقان” 
وذلك غدا الاثنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم، وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل الشبكات .

واشار البيان إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الاثنين من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر، وذلك لتنفيذ عملية غسيل وتطهير الشبكات .

و تعاني عدة قرى في محافظة المنوفية خلال الفترة الحالية من ضعف مستمر وانقطاع متكرر لمياه الشرب، مما دفع بعضهم لشراء جراكن المياه.

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