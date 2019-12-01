إصابة 3 مواطنين في حادث اصطدام جرار زراعي بقطار بالدقهلية

شهدت مدينة الكردي في محافظة الدقهلية ، اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، وقطار وذلك بين محطتي الكردي والرياض، مما تسبب في إصابة 3 مواطنين.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية ، لـ "بوابة الأهرام" تسبب الحادث في إصابة كل من: محمد صالح محمد عبدالحميد (13 سنة) من الجمالية بكسر مضاعف بالقدم اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، ومحمد حسين عبده (19سنة)، من الكردي بكسر بالقدم الأيمن، وحسين وجيه (23 سنة)، بكسر بالساق الأيسر، وتم نقلهم لمستشفى ميت سلسيل وجار التنسيق لنقلهم لمستشفى منية النصر.