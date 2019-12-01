مد أجل الحكم على هشام عشماوى بقضية "تنظيم بيت المقدس" لـ1 فبراير

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، مد أجل جلسة النطق بالحكم بقضية الانضمام لتنظيم " أنصار بيت المقدس" والتي تضم 213 مواطنا أبرزهم الضابط السابق هشام عشماوي, لجلسة 1 فبراير، لتعذر حضور المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وكانت قد قضت محكمة عسكرية الأربعاء الماضي، بالإعدام على هشام عشماوي، الضابط السابق بالجيش المصري وهو الحكم نفسه الذي صدر غيابيا ضده في 2014.