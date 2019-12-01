مصرع 22 شخصا إثر انقلاب حافلة سياحية في تونس

لقي 22 شخصا مصرعهم وأُصيب 21 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة سياحية كانت تقلهم شمال غرب تونس.

ووفق بيان الداخلية التونسية، فإن الحادثة حصلت إثر سقوط الحافلة التابعة لاحدى وكلات السفر الخاصة، وكانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة باتجاه عين دراهم التابعة لولاية جندوبة شمال غربي البلاد، في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وتابع نص البيان، أنه تم نقل الجرحى الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية، وانه تم التنسيق في هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتوفير الاطار الطبي الضروري لذلك.

وكونت الداخلية خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالحها، وفق البيان ذاته.