فلسطين ترفض مصادقة الاحتلال على بناء حي استيطاني في الخليل

أعلنت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، الأحد، رفضهما مصادقة الاحتلال الصهيوني على بناء حي استيطاني يهودي، في قلب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

واعتبرت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الخطوة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقالت إن "هذا الإعلان الصهيوني يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة للضم".

وحملت الرئاسة "الكيان الصهيوني مسؤولية هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت المجتمع الدولي "للتحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الصهيونية ، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل التصعيد الاسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي".

من جانبها أعنلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، رفضها القرار الإسرائيلي.

وفي بيان، للمتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، ، وصفت الحركة، مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء الحي الاستيطاني، بأنه "تكريس لسياسة الاحتلال العدوانية على أرضنا الفلسطينية".

وأضاف البيان أن ذلك "نتيجة دعم واشنطن المتزايد والتي كان آخرها قرار عدم اعتبار، وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمر مخالف للقانون الدولي".

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

ولفت إلى أن المصادقة تأتي من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي "لمحاولة إثبات ذاته أمام حمى المنافسات الداخلية في الكيان الصهيوني".