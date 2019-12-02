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"اللى مش اد الكلية دى ميدخلهاش" رسالة طالب هندسة حلوان قبل انتحاره

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 80
"اللى مش اد الكلية دى ميدخلهاش" رسالة طالب هندسة حلوان قبل انتحاره

نشر ا أحد الأساتذة بكلية الهندسة رسالة زاعما أنها تخص الطالب المنتحر "نادر محمد صحة ا" قبل انتحاره

وجاء في الرسالة المنسوبة لنادر: السلام عليكم استاذ أحمد انا طالب فى احد كليات الهندسة قررت بعد خمس سنوات دراسة فى الكلية وللاسف انى انتحر الدنيا دى كوميدية أوى امبارح كنت بتريق على اللى بينتحروا وعمرى ماتخيلت انى هاجى فى يوم مكانهم مش بكلمك عشان تراجعنى فى قرارى ومش هقبل .”

” مش هقبل خالص انك تكلمنى انا خلاص فكرت فى الموضوع بقالى شهور ومش هرجع عن قرارى دلوقتى انا بكلمك عشان توصل للناس ان اللى مش اد الكلية دى ميدخلهاش وتوعى الناس باللى فيها الكلية دى خدت منى بالمعنى الحرفى .”

وأضاف: خدت منى روحى ونفسى وايمانى وعقلى وكل حاجة بإذن الله ربنا هيرحمنى على قد اللى شوفته فى الدنيا لولا ضيق الوقت والمساحة كنت اتكلمت بالتفصيل اية اللى حصلى والكلية وصلتنى للى انا فيه دا ازاى وملقتش حد اكلمه فى لحظاتى الأخيرة غيرك ارجو الرحمة يارب

ونفت مصادر مقربة من الطالب نادر محمد صحة الرسالة التي نشرها أحد الأساتذة بكلية الهندسة زاعما أنها تخص "نادر" قبل انتحاره.

وقالت المصادر إن الأستاذ المذكور يعمل في جامعة بنها وليس جامعة حلوان وليس من المحتمل أن تربطه علاقة بالطالب المنتحر من الأساس ، لكنه نشرها ونشر معها صورة "نادر" دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك.

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