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بسبب تطهير الشبكات.. اليوم انقطاع مياه الشرب عن مدينة "شبين الكوم"

منذ حوالى ساعة
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بسبب تطهير الشبكات.. اليوم انقطاع مياه الشرب عن مدينة "شبين الكوم"

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى بيان لها أمس الأحد، عن انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بقرى "كفر المصيلحه وميت خاقان" . 

وذلك اليومالاثنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم، وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل الشبكات .

واشار البيان إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الاثنين من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر، وذلك لتنفيذ عملية غسيل وتطهير الشبكات .

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن كانت موجودة بالشبكة.

الجدير بالذكر تعاني عدة قرى في محافظة المنوفية خلال الفترة الحالية من ضعف مستمر وانقطاع متكرر لمياه الشرب، مما دفع بعضهم لشراء جراكن المياه.

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