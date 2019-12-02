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مخطط صهيوني تهويدي في المسجد الإبراهيمي

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 102
مخطط صهيوني تهويدي في المسجد الإبراهيمي

كشفت القناة السابعة العبرية يوم الإثنين عن مخطط إسرائيلي لعمل إضافات على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وتسارع سلطات الاحتلال الخطى لتهويد أجزاء واسعة من الخليل ولاسيما وسطها، وتتزايد عمليات الاستيلاء على عقارات المواطنين بذرائع واهية وعمليات تزوير مدعومة قضائيًا
وقالت القناة إن الحديث يدور عن مشروع بتكلفة نصف مليون شيقل، يشمل تصميم مصعد للمعاقين وإضافات أخرى لاستخدام المستوطنين.

وذكرت أن منسق شؤون المناطق بحكومة الاحتلال كميل أبو ركن أرسل كتابًا إلى بلدية الخليل الفلسطينية قبل أشهر يطالبهم بالمصادقة على تلك الأعمال، وقال لهم إن رفض المشروع يعني "وضع الجيش يده على المنطقة والقيام بأعمال الترميم بشكل أحادي الجانب".

وأوضحت القناة العبرية أن مسؤولية منطقة المسجد الإبراهيمي تتبع الأوقاف الإسلامية في الخليل بناءً على اتفاقية الخليل، إلا أنه وفي حال رفض البلدية المشروع فسيجري تنفيذه رغمًا عنها.

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