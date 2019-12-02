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أم محمد وين المسدسات؟".. هكذا سخر النشطاء من القوة الصهيونية الخاصة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
أم محمد وين المسدسات؟".. هكذا سخر النشطاء من القوة الصهيونية الخاصة

باتت القوة الإسرائيلية الخاصة التابعة لوحدة "سيرت ميتكال" التي تسللت لقطاع غزة في نوفمبر 2018 وأفشلتها كتائب القسام وسيطرت على كنز استراتيجي، مادة للسخرية لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب تحقيق "ما أخفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة وكشف تفاصيل جديدة تتعلق بكشف القسام للوحدة.

ومن بين المشاهد التي عرضها التحقيق، الحوار الذي جرى بين أعضاء الوحدة الإسرائيلية الخاصة عقب كشفهم من القيادي في كتائب القسام نور بركة، وتكرر في الحوار مناداة أحد أفراد القوة لزميلته والذي خاطبها باسم "أم محمد"، ومما ناداها به "لحظة لحظة أم محمد"، "أم محمد شغلي الجهاز"، "وين المسدسات أم محمد".

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل هذا الحوار بسخرية كبيرة، لا سيما وأنه يُظهر خوف وذعر نخبة جيش الاحتلال وعدم قدرتهم على التعامل مع جنود كتائب القسام.

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