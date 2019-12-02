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وفاة أخ غير شقيق للعاهل السعودي

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 392
وفاة أخ غير شقيق للعاهل السعودي

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما. 

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، دون تفاصيل أكثر. 

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.

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