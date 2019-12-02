بعد انتحار طالب ببرج القاهرة وأخر بمترو الانفاق.. انتحار ثالث بترعة الإبراهيمية باسيوط في خلال 48 ساعة

عثر أهالي بأسيوط على جثة شاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية، بعد انتحاره بإلقاء نفسه في مياه ترعة الإبراهيمية بسبب خلافات عائلية بمنفلوط في أسيوط ، جاء ذلك عقب بالتزامن مع انتحار شاب عشريني تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو ، عقب يوم من انتحار طالب الهندسة من أعلي برج القاهرة.

و تبيّن أنّ الجثة لشاب يدعى عبدالمنعم محمد أحمد"وشهرته"أحمد مغربية"، مقيم بمنفلوط بحري البلد عزبة الورد، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام وتم التحفظ عليها.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق المباحث عن أنّ الشاب متغيب عن المنزل منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع أسرته، انتحر على إثرها بإلقاء نفسه في مياه الترعة الإبراهيمية ولا توجد شبهة جنائية.

ومكان شابا ألقى نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالشركة تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب عشريني من العمر بإلقاء نفسه أثناء قدوم القطار بمحطة أرض المعارض، حيث لقى مصرعه في الحال.



وأشار "عبدالهادي" إلى أنه تم انتشال جثة المنتحر من على قضبان السكة لعودة حركة قطارات الخط الثالث لطبيعتها، موضحا أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، لافتا إلى شركة المترو ليس لها دخل بأي حالة انتحار تحدث داخل المحطات. وكان قد انتحر طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان كان يمر بظروف نفسية صعبة، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة؛ ما أدّى إلى مصرعه في الحال. وأثارت الحادثة فزع وغضب قطاعات واسعة من الشباب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتت الأنظار إلى أهمية العلاج النفسي للاكتئاب.