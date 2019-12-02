الوفاق الليبية: غارات حفتر على ضواحي طرابلس جريمة حرب

أدان المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، الغارات التي شنها طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على ضواحي العاصمة طرابلس؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا بينهم أطفال ونساء، مؤكدا أنها ترتقي لـ"جرائم حرب".

وقال المجلس الرئاسي، الإثنين في بيان، إن "هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة".

وأضاف إن "غياب الموقف الدولي الحازم والرادع تجاه مجرم الحرب (حفتر) هو من شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات البشعة التي ترقي إلى جرائم الحرب".

كما حمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية، قائلا: "مع هذه الانتهاكات لا يجدي إصدار بيانات أصبحت عنوانا للعجز".

وقال إن "الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني تقوم بتوثيق هذه الجرائم والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة للعدالة".