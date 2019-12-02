Responsive image

13º

4
ديسمبر

الأربعاء

26º

4
ديسمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • المجلس الأعلى للدولة الليبي يبدي استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص الرومية) ممارسته حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية
     منذ 20 ساعة
  • الاجتماع الثالث لسد النهضة بعد مفاوضات واشنطن بالخرطوم في 21 ديسمبر
     منذ 23 ساعة
  • عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر الحالي لتقييم نتائج اجتماعي إثيوبيا ومصر بشأن ملء سد النهضة
     منذ 23 ساعة
  • وثيقة الخارجية المصرية: الطرح اليوناني يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية
     منذ يوم
  • الجزيرة مباشر تحصل على وثائق تكشف توصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية
     منذ يوم
  • "الوفاق" تعلن مقتل 15 من قوات حفتر خلال محاولة تسلل جنوبي طرابلس
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:02 صباحاً


الشروق

6:29 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الوفاق الليبية: غارات حفتر على ضواحي طرابلس جريمة حرب

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 386
الوفاق الليبية: غارات حفتر على ضواحي طرابلس جريمة حرب

أدان المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، الغارات التي شنها طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على ضواحي العاصمة طرابلس؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا بينهم أطفال ونساء، مؤكدا أنها ترتقي لـ"جرائم حرب".

وقال المجلس الرئاسي، الإثنين في بيان، إن "هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة".

وأضاف إن "غياب الموقف الدولي الحازم والرادع تجاه مجرم الحرب (حفتر) هو من شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات البشعة التي ترقي إلى جرائم الحرب".

كما حمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية، قائلا: "مع هذه الانتهاكات لا يجدي إصدار بيانات أصبحت عنوانا للعجز".

وقال إن "الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني تقوم بتوثيق هذه الجرائم والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتقديم الجناة للعدالة".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers