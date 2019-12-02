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برهوم: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 114
برهوم: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين ، أن مسيرات العودة وكسر الحصار نموذج ناجح ومهم في الوحدة والشراكة.

وقال برهوم ، إننا اليوم أحوج ما نكون إلى المحافظة على هذه الوحدة والشراكة والإدارة الجماعية الحكيمة والقوية لهذا الفعل الشعبي والوطني النضالي والمقاوم في مواجهة الاحتلال ومخططاته وانتهاكاته، وحتى تحقق المسيرات أهدافها.

وأشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي وسيلة وأداة ناجحة وفاعلة من أدوات المقاومة والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، شكّل بها شعبنا وفصائله في الهيئة الوطنية، ومن خلفهم المقاومة الباسلة نموذجًا ناجحًا ومهمًا في الوحدة والشراكة وأهمية القرار الوطني المسؤول في محطة مهمة وصعبة من محطات الصراع الطويل مع العدو الصهيوني .

وشدد برهوم على أن إطلاق اسم "المسيرة مستمرة " على الجمعة ال83 من مسيرات العودة وكسر الحصار تأكيد بأن قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على مواصلة الطريق التي تسلح بها أبناء شعبنا وأهلنا في غزة، لن يستطيع كائن من كان أن يكسرها أو ينال منها.

المصدر : شهاب

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