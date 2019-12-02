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بالفيديو: ما القرارات التي اتخذها القائد العام للقسام محمد الضيف عقب كشف القوة الإسرائيلية؟

الإثنين 02 ديسمبر 2019 01:27 م بتوقيت القدس المحتلة

ما القرارات التي اتخذها القائد العام للقسام محمد الضيف عقب كشف القوة الإسرائيلية؟



كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن القرارات التي أصدرها القائد العام للكتائب محمد الضيف عقب كشف وإفشال القوة العسكرية الإسرائيلية في نوفمبر 2018، والتي أسفرت عن كشف القوة وملاحقتها وقتل قائدها، واغتنام كنز استخباري كبير.

وقال أبو عبيدة في تحقيق "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة مساء الاحد، "اتخذت قيادة كتائب القسام قرارا بالرد على العدوان وعلى هذه العملية الخطيرة فور اتضاح الخيوط الأولى بعد اكتشاف القوة وإفشال مخططها وكشف نيتها وقتل قائدها وتحييدها وملاحقتها".

وأضاف "اتُخذ القرار وأعطى القائد العام إشارة بدء التنفيذ باستهداف هدف عسكري مأهول كنقطة بدء لعملية عسكرية أطلقنا عليها عملية حد السيف".

وتابع "بعد استهداف الحافلة استخدم العدو سياسته الإجرامية المعهودة في قصف المنشآت المدنية فجاء قرار قيادة القسام بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة لمنطقة عسقلان المحتلة والاستعداد لتوسيع دائرة القصف تدريجيا".