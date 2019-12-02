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الأردن يدين الإعلان عن مستوطنات جديدة بالخليل

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 380
الأردن يدين الإعلان عن مستوطنات جديدة بالخليل

أدان الأردن، الإثنين، إعلان الكيان الصهيوني عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، باعتبارها خطوة "تقتل كل فرص السلام".

وشدد وزير الخارجية أيمن الصفدي، في بيان له تعلى أن الإعلان بمثابة "خرق للقانون الدولي وإجراءاً غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام".

وأكد الصفدي أنه "لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، الرافض للاستيطان.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

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