قطر تهزم الإمارات وتبلغ نصف نهائي "خليجي 24"

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي المقامة على أرضه، عقب فوزه الاثنين على نظيره الإماراتي (4-2) في الجولة الثالثة من منافسات الدور الأول لحساب المجموعة الأولى على ستاد خليفة الدولي.

وحصدت قطر نقطتها السادسة في المجموعة الأولى، لتحتل المركز المركز الثاني خلف منتخب العراق الذي يملك 7 نقاط، بعد تعادله (0-0)، مع اليمن الأخيرة بنقطة يتيمة.



وسجل أهداف منتخب قطر الأربعة كل من أكرم عفيف 20، و28 من ركلة جزاء، و حسن الهيدوس 54، وخوخي بو علام 90+4، فيما سجل ثنائية الإمارات علي مبخوت من ركلة جزاء 33، و77.



أما منتخب الإمارات فحل في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد هذه الخسارة.



ويواجه العنابي القطري في نصف النهائي الخميس مع أول المجموعة الثانية، أما العراق فيواجه ثاني المجموعة الثانية في اليوم عينه.