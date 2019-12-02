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تحالف أسطول الحرية يبحر إلى غزة في صيف 2020

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 82
تحالف أسطول الحرية يبحر إلى غزة في صيف 2020

   
أعلن التحالف الدولي لأسطول الحرية، اليوم الإثنين، الإبحار مجددا إلى قطاع غزة صيف عام 2020، وذلك في محاولة لكسر الحصار، وتعبئة الرأي العام لكسر حاجز الصمت تجاه استمرار العقوبات الجماعية في القطاع منذ 13 عاما.

وقال التحالف في بيان له إن قراره جاء بعد المداولات وقراءة الظروف السياسية والاحتياجات اللوجستية في اجتماع استمر يومين في مدينة روتردام الهولندية، بحضور ممثلين عن المنظمات التضامنية العاملة لكسر الحصار والمؤيدة للحقوق الفلسطينية، من عشر دول أوروبية ومن أميركا وكندا ونيوزلندا.

وأكد التحالف أن الإبحار سيكون في شهر أيار مايو من العام المقبل بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية الأول وسفينة "مافي مرمرة"، والذكرى الـ12 لبدء تسيير سفن التحالف.

وأعرب التحالف عن قلقه من استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، وما يترتب عليه وضع إنساني خطير على سكان القطاع.

ودعا التحالف في البيان أصحاب الضمائر الحية من جميع أنحاء العالم لدعم المهمة التي سيتم تنفيذها والمخصصة لدعم حقوق أطفال غزة.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار، زاهر بيراوي، الذي شارك في اجتماعات روتردام إن "مشروع التحالف لهذا العام سيركز على آثار الحصار على الأطفال والشباب في غزة، ولدعم هذه الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن "الإعداد للحملة الجديدة سيرافقه تركيز إعلامي وتوعية حول جرائم الاحتلال بحق هذه الشريحة من الفلسطينيين تحت الاحتلال".

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