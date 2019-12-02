47.7 مليار دولار خسائر الفلسطينيين من الاحتلال بـ17 عامًا

كشف تقرير أممي، الاثنين، أن التكلفة المالية التي تكبدها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال لأراضيهم خلال الفترة من 2000 إلى 2017 تجاوزت أكثر من 47.7 مليار دولار.

وقال "محمود الخفيف"، منسق المساعدات للشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وذلك بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك ، أن التقرير الذي سيتم عرضه علي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء أظهر أن تلك الخسائر "تشمل من بين أمور أخرى، 28.2 مليار دولار من فوائد الديون و6.6 مليار دولار من الإيرادات المالية الفلسطينية المتسربة لإسرائيل (بطرق غير مشروعة)".

وأضاف ، إن "التكلفة المالية التقديرية للاحتلال لم تكن لتؤدي فحسب إلى القضاء على عجز الموازنة الفلسطينية المقدّر بـ17.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، ولكنها أيضا كانت ستزيد حجم الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة".