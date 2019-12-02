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"الوفاق" تعلن سيطرتها على 3 آليات لحفتر جنوبي طرابلس‎ ومقتل 15 من قواته

منذ يوم
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"الوفاق" تعلن سيطرتها على 3 آليات لحفتر جنوبي طرابلس‎ ومقتل 15 من قواته

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، سيطرتها على 3 آليات عسكرية لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.

وأضافت عملية "بركان الغضب"، التابعة للوفاق، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن عملية الاستيلاء على الآليات تمت، خلال تعاملها عصر الإثنين، مع عناصر لقوات حفتر والمسنودة بالمرتزقة.

 

فيما أعلنت الوفاق الليبية، مقتل أكثر من 15 عنصرا من قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، بينهم مرتزقة، خلال محاولة تسلل بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.

وقال آمر (قائد) غرفة العمليات الميدانية بعملية "بركان الغضب" (تتبع الوفاق)، اللواء أحمد أبوشحمة، إن قواتهم تعاملت بدقة مع تجمعات لقوات حفتر حاولت التسلل إلى محور الخلاطات بعد تحديدهم من فرق الرصد والاستطلاع.

وأضاف أبوشحمة، في بيان نشره المركز الإعلامي للعملية، أن مصادرهم الميدانية أفادت بمقتل أكثر من 15 عنصرًا تابعين لحفتر، بينهم مرتزقة، إلى جانب تدمير 10 آليات مسلحة.

 

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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