استئناف مسيرات العودة الجمعة القادمة بعنوان "المسيرة مستمرة"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في فلسطين في بيان لها عقب عقدها اجتماعها الدوري، للمشاركة والواسعة في مسيرات الجمعة المقبل، تحت مسمى "جمعة المسيرة مستمرة".

و توجهت الهيئة "بتحية الإجلال والإكبار إلى قوافل الشهداء الممتدة على امتداد وطننا المحتل"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسيراتنا وأسرانا الأبطال".

وأكدت الهيئة في بيانها على استمرار مسيرات العودة بـ"طابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال".

ودعت الهيئة المواطنين لـ"المشاركة الواسعة" في الجمعة المقبل، كما دعت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والأجنبية لتغطية الفعاليات.

وناشدت الهيئة المشاركين في المسيرات "تفويت الفرصة على العدو"، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.

وكانت الهيئة أعلنت عن تأجيل الفعاليات أيام الجمع الثلاثة الماضية، وبررت قرارها بأنه جاء لـ"تفويت الفرصة على المجرم بنيامين نتنياهو من ارتكاب أي حماقة ضد متظاهري مسيرة العودة".

الهيئة أكدت أيضا في بيان لها أن القرار اتخذ "من منطلق مسؤولية عالية وشجاعة"، لافتا إلى أنه "غير مرتبط بأية تفاهمات هنا أو هناك".