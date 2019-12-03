سيول قوية تجرف 3 سعوديين وباكستاني في القنفذة "فيديو"

جرفت سيول قوية ضربت، أمس الإثنين، وادي قنونا في القنفذة، إحدى أكبر محافظات منطقة مكة في السعودية، 3 مواطنين كانوا يستقلون سيارتهم، وشخصا رابعا حاول إنقاذهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول الأشخاص الثلاثة وهم يجاهدون للنجاة بعد أن غمرت مياه السيول القوية سيارتهم، بينما كان شخص باكستاني مقيم هناك يحاول مساعدتهم، لتبوء محاولاته بالفشل ويكون مصيره مثل مصيرهم، وتجرفهم السيول في مشهد مخيف.

وتمكنت فرق الدفاع المدني السعودية، من إنقاذ مواطنين سعوديين اثنين والمقيم الباكستاني، فيما لا يزال البحث جار عن الشخص السعودي الثالث المفقود.