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انفجار هائل بمصنع للسيراميك ووفاة 15 عاملا وعشرات الجرحي بالسودان (فيديو)

منذ يوم
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انفجار هائل بمصنع للسيراميك ووفاة 15 عاملا وعشرات الجرحي بالسودان (فيديو)

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان  على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء، عن وفاة 15 عاملا وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة جراء حريق هائل بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري.

وقالت اللجنة إن مستشفيات بحري التعليمي والأمل والدولي والبراحة استقبلت حالات وفاة وعشرات المصابين، متوقعة وصول المزيد من الحالات.

دعت اللجنة الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.

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