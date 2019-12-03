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بالفيديو: القسام ينشر معلومات مفصلة لأحراز ومركبات "سييرت متكال"

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 125
بالفيديو: القسام ينشر معلومات مفصلة لأحراز ومركبات "سييرت متكال"

نشر كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، عن معلومات مفصلة لبعض أحراز ومركبات وحدة "سييرت متكال" الاسرائيلية ، تضمنت أبرز المعدات والقطع الإلكترونية التي أخليت لمكان آمن أثناء القصف الاسرائيلي الذي كان غطاء على انسحاب الوحدة الاسرائيلية شرقي خانيونس.

وقالت كتائب القسام  عبر موقعها الالكتروني، أن الأجهزة والمعدات مثلت صندوقًا أسودًا وضح خفايا وأسرار العملية الاسرائيلية.

ومن أبرز الأحراز التي عثرت عليها، أغطية عازلة لصوت ضجيج الحفر، وأجهزة للتنفس والتهوية، وأدوات القص والحفر، وقطع خاصة بإصلاح الأعطال المتوقعة، وبذور أعشاب تنبث في وقت قياسي لإخفاء آثار الحفر، وبندقية صيد لقتل الحيوانات دون ضجيج.

كما ثم العثور على مسدسات كاتم صوت مخفية في المعدات، وألواح لتخطي الكثبان الرملية "خفيفة الوزن وتتحمل أوزانًا ثقيلة، بحسب فيديو القسام.

 

والأحد الماضي عرضت قناة الجزيرة في برنامج ما خفي أعظم للإعلامي الفلسطيني تامر المسحال، تفاصيل جديدة تتعلق بعملية التسلل التي قامت بها الوحدة الإسرائيلية الخاصة "سييرت متكال" قبل نحو عام في خانيونس جنوب قطاع غزة وأطلقت عليها كتائب القسام عملية "حد السيف".

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