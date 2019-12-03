Responsive image

3
ديسمبر

الثلاثاء

26º

3
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • وثيقة الخارجية المصرية: الطرح اليوناني يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة مباشر تحصل على وثائق تكشف توصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية
     منذ 2 ساعة
  • "الوفاق" تعلن مقتل 15 من قوات حفتر خلال محاولة تسلل جنوبي طرابلس
     منذ 21 ساعة
  • لبنان: عدد من الشبان أقفلوا صباحاً دائرة مؤسسة كهرباء لبنان في إقليم الخروب في بلدة مزبود.
     منذ يوم
  • عاجل .. الصين تفرض عقوبات على أمريكا
     منذ يوم
  • الاحتلال يعتقل ١١ مواطناً من الضفة المحتلة بينهم شقيق الشهيد سامي أبو دياك
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:02 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالصور: أثناء الصلاة.. الاحتلال يعتقل شاب ونجلة شقيقة الشيخ رائد صلاح من المسجد الأقصى

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 75
بالصور: أثناء الصلاة.. الاحتلال يعتقل شاب ونجلة شقيقة الشيخ رائد صلاح من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ابنة شقيقة رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، منتهى أمارة، والشاب مجد كبها أثناء أدائهما الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، اليوم الثلاثاء.

وأظهر شريط فيديو، التقطه أحد المصلين، عناصر من الشرطة وهم يحيطون بأمارة، وهي تؤدي الصلاة بالقرب من مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

 

وحاول أحد عناصر الشرطة الحديث معها، وهي تؤدي الصلاة، ثم قام عدد من عناصر الشرطة بوقفها بالقوة عن الصلاة واعتقالها.

واحتجت أمارة، على وقفها عن أداء الصلاة، وقالت للشرطي: "ماذا فعلت؟ أنا لم أضايق أحدا".

واقتادها أفراد الشرطة من الأقصى، وسط احتجاجات مصلين تواجدوا في المكان، فيما قالت أمارة: "لن ننحني ولن ننكسر فالأقصى لنا".

78621441_4103903229652066_2293067293984292864_n2019120304035020191203040013

وسبق للاحتلال أن اعتقلت أمارة، أكثر من مرة في الأقصى، خلال الأعوام الماضية، وتم إبعادها أكثر من مرة لفترات متفاوتة عن المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السيدة منتهى أمارة، وأيضا الفتى مجد كبها، من قرية برطعة، أثناء أدائه الصلاة عند مصلى باب الرحمة".

وأعاد المصلون، فتح باب الرحمة، للصلاة مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات شرطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ويمر مستوطنون إسرائيليون من منطقة باب الرحمة، أثناء اقتحاماتهم للمسجد التي تتم بحراسة ومرافقة عناصر من قوات الكيان.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers