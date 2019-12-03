بالصور: أثناء الصلاة.. الاحتلال يعتقل شاب ونجلة شقيقة الشيخ رائد صلاح من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ابنة شقيقة رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، منتهى أمارة، والشاب مجد كبها أثناء أدائهما الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، اليوم الثلاثاء.

وأظهر شريط فيديو، التقطه أحد المصلين، عناصر من الشرطة وهم يحيطون بأمارة، وهي تؤدي الصلاة بالقرب من مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

وحاول أحد عناصر الشرطة الحديث معها، وهي تؤدي الصلاة، ثم قام عدد من عناصر الشرطة بوقفها بالقوة عن الصلاة واعتقالها.

واحتجت أمارة، على وقفها عن أداء الصلاة، وقالت للشرطي: "ماذا فعلت؟ أنا لم أضايق أحدا".

واقتادها أفراد الشرطة من الأقصى، وسط احتجاجات مصلين تواجدوا في المكان، فيما قالت أمارة: "لن ننحني ولن ننكسر فالأقصى لنا".

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وسبق للاحتلال أن اعتقلت أمارة، أكثر من مرة في الأقصى، خلال الأعوام الماضية، وتم إبعادها أكثر من مرة لفترات متفاوتة عن المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السيدة منتهى أمارة، وأيضا الفتى مجد كبها، من قرية برطعة، أثناء أدائه الصلاة عند مصلى باب الرحمة".

وأعاد المصلون، فتح باب الرحمة، للصلاة مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات شرطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ويمر مستوطنون إسرائيليون من منطقة باب الرحمة، أثناء اقتحاماتهم للمسجد التي تتم بحراسة ومرافقة عناصر من قوات الكيان.