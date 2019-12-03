قطر: رحبنا بالجميع في بطولة «خليجي 24»

منذ يوم



قال «ناصر الخاطر»، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2020»، في لقاء صحفي ، إن بلاده لا تخلط بين السياسة والرياضة، وإنها رحبت بجميع المنتخبات المشاركة وجماهيرها في بطولة «خليجي 24».



وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أن الدوحة لم تمنع أحدا من الدخول إليها، وأنها طبقت شعار البطولة «أهلا بالجميع في دوحة الجميع».

وأضاف الخاطر،أن «كل مباراة أو بطولة تقام في قطر تمثل محطة إعداد في طريقنا لكأس العالم 2022».

وتستضيف قطر حاليا بطولة كأس «خليجي 24» والتي انطلقت 26 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 8 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة أيضاً كأس العالم للأندية في 11 من الشهر الحالي.

وكشف الخاطر أيضاً أن «لجنة الإرث تبحث مع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) حالياً إقامة بطولة دولية في 2021 لكن لم يتم تحديدها».